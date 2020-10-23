تنبيه وتعاهد وتركيز.. الزمالك يكشف عن حوار دار بين باتشيكو واللاعبين قبل المران

عقد جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران اليوم الجمعة.

وحسب موقع الزمالك الرسمي، ففي بداية الحديث، نبه المدير الفني اللاعبين وطالبهم بعدم الانشغال بأي أمور تحدث في الوقت الراهن، والتركيز فقط في التدريبات كما هو معتاد منهم دائما.

باتشيكو طالب اللاعبين أيضا بالتركيز على لقاء الإسماعيلي الإثنين المقبل بسبب أهمية اللقاء في مشوار الفريق المحلي من أجل حسم المركز الثاني ببطولة الدوري.

المدرب أوصل للاعبين بأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، مشددا على ثقته فيهم لتحقيق الفوز.

باتشيكو طالب اللاعبين بغلق صفحة لقاء الرجاء في الوقت الحالي، ولحين تحقيق الهدف القادم وهو مباراة الدوري أمام الإسماعيلي، وحصد نقاطها.

في المقابل، عبر اللاعبون على استعداد لخوض أي لقاء في أي وقت، وأن تركيزهم في التدريبات وأدائها بشكل قوي استعدادا للقادم أي كان المنافس وأي كانت البطولة.

اللاعبون أكدوا سعيهم لإثبات كونهم على قدر المسئولية المحملة على عاتقهم تجاه جماهير النادي، وأن الهدف الأسمى دائما لهم هو الفوز والمنافسة وحصد البطولات.

وفي نهاية الجلسة، تعاهد الجميع على الفوز وتقديم الأفضل فيما هو قادم، والتركيز القوي في التدريبات وعدم الانشغال بأي أمر آخر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويحتاج الزمالك للفوز لضمان المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز مع المقاولون العرب في الجولة ذاتها.