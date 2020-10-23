رسائل نارية من وكيل أوزيل لـ أرتيتا: فشلت أن تكون عادلا وصادقا

هاجم إيركوت شوجوت، وكيل أعمال النجم الألماني ميسوت أوزيل، الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال متهما إياه بـ"عدم الصدق والعدالة"، ردا على تصريحاته بخصوص أسباب عدم تسجيل أوزيل في قائمة المدفعجية.

أوزيل لم يُسجل في قائمة أرسنال الذي كان مضطرا لاستبعاد 3 من لاعبيه الأجانب من القائمة، قبل أن يبرر أرتيتا قراره بـ"أسباب رياضية بحته"، وهو ما لا يتفق فيه وكيل أوزيل.

وقال وكيل أوزيل: "جماهير أرسنال تستحق تفسيرا صادقا وليس ما قاله أرتيتا".

وأضاف في حواره مع شبكة ESPN "أرتيتا فشل في أن يكون عادلا وصادقا وشفافا في طريقة تعامله مع شخص يحترم عقده وكان مخلصا طوال الوقت".

وتابع "كل شخص من الخارج يعلم تماما أن أرتيتا لم يكن عادلا مع أوزيل ولم يعطه أي فرصة لإثبات نفسه هذا الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: إذا كان اللاعب عقده مستمر مع الفريق، فيجب أن يحصل على فرصة للبقاء والقتال من أجل مركزه، وأوزيل لم يحصل على ذلك".

واستمر "لماذا تضع لاعبا على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد برايتون وكريستال بالاس، إذا لم يكن لائقا أو ملتزما؟".

وكشف "الجميع يقول إن أوزيل يتدرب بجدية كبيرة. ميرتساكر (المدرب الحالي في أكاديمية أرسنال) قال ذلك علنا أمام الجميع، وتحدثت مع 5 من زملائه على الأقل وقالوا إن أوزيل يتدرب بشكل عظيم ويتعجبون لماذا يتم استبعاده".

واستكمل "ولذلك فالأمر لم يكن في التدريبات، فما هي الأسباب الرياضية حول ذلك؟ إذا كنت ستتحدث (أرتيتا) فيجب عليك قول الحقيقة. جماهير أرسنال تستحق معرفة الحقيقة".

وتطرق وكيل أوزيل للحديث عن بيان اللاعب بخصوص "معاداة الصين لمسلمي الإيغور"، قائلا: "عليك أن تفهم الصورة الكبيرة. بيان أوزيل سبب أزمات لكل الدوري الإنجليزي وليس فقط أرسنال".

وأردف "هو توقع الحصول على مزيد من العدم من النادي. أوزيل لم يتحدث عن السياسة بل عن حقوق الإنسان. تخيل لاعب كرة قدم خرج وقال "هذا ليس إنسانيا" هل يعد ذلك أمرا سياسيا أم تعاطفا؟".

وواصل وكيل أوزيل هجومه على أرتيتا قائلا: "ميكيل لم يشارك في أي دقيقة كأساسي في موسمه الأخير في الدوري الإنجليزي. في آخر 6 أشهر كان مهتما بالحصول على مؤهلات التدريب وغير ذلك. أوزيل لعب لفريق واحد في إنجلترا لأنه شعر بأنه يمكنه فقط اللعب لفريق واحد. هو مُشجع لـ أرسنال في النهاية".

وأشار "أوزيل ليس اللاعب الذي كان مشجعا لـ إيفرتون أمس، ومشجعا لـ أرسنال اليوم. أرتيتا لم يشارك في آخر موسمين له ورغم ذلك تواجد في الفريق لأنه امتلك عقدا وآرسين فينجر جعله يشارك في آخر دقيقتين في مباراته الأخيرة كتكريم له رغم أنه لم يكن لائقا للمشاركة في الشهور الأخيرة. والآن انظر ما يفعله أرتيتا مع أوزيل".

ورغم كل ذلك ألا أن وكيل أوزيل لم يغلق الباب تماما لإمكانية عودة اللاعب للمشاركة، قائلا: "ربما يُغير أرسنال موقفه ويُسجل أوزيل في قائمته في يناير، لا أحد يعلم ما قد يحدث".

وأوضح "ربما هدفهم أن يقول أوزيل "أريد الرحيل"، وقتها سيعلنوا أن اللاعب هو من يريد الرحيل ويصبح لدى النادي حجة في حالة تعذر بيع اللاعب. أرسنال يعلم جيدا أن أوزيل يريد البقاء".

وتغنى بـ أوزيل قائلا: "أوزيل يناضل من أجل حقوقه ويلتزم بعقده. كان يمكنه مغادرة أرسنال مثلما فعل سانشيز وكان يمكنه الرحيل مجانا في 2018 ولكنه بقى مخلصا. هو لا يستطيع التحدث الآن عن كل شيء، ولكن يوما ما سيفعل ذلك".

وأتم "لا تتوقع من نادٍ كبير أن يُقيل 55 شخصا ويُقيل التميمة الخاصة به بعد 27 عاما، وفي النهاية يدفع 50 مليونا من أجل ضم بارتي (توماس بارتي). هذا يعطي صورة سيئة للنادي".

أوزيل صاحب الـ 32 عاما ينتهي عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الحالي.

وانضم أوزيل إلى أرسنال في 2013 قادما من ريال مدريد.

وظهر أوزيل بقميص أرسنال في 254 مباراة ونجح في تسجيل 44 هدفا وصناعة 77 وحقق لقب كأس إنجلترا 4 مرات والسوبر مرتين.