إنتر يعلن سلبية مسحة حكيمي بعد 48 ساعة من إصابته بـ كورونا

أعلن نادي إنتر الإيطالي تحول عينة المغربي أشرف حكيمي من فيروس كورونا إلى سلبية.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان نتيجة إيجابية عينته والتي غاب بسببها عن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي عبر بيان على موقعه الرسمي: "أعلن نادي إنتر ميلان أن نتائج اختبار أشرف حكيمي سلبية للمسحة التي أجريت أمس بعد النتائج الإيجابية التي توصلت إليها فحوصات الاتحاد الأوروبي قبل المباراة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ".

وتابع البيان: "وخضع اللاعب الذي لم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق لمسحة إضافية اليوم لتقييم وضعه الفعلي".

صاحب الـ21 عاما انضم إلى إنتر قادما من ريال مدريد في صيف 2020 بمبلغ 40 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025.

وشارك حكيمي خلال الموسم الجاري مع إنتر في 4 مباريات بالدوري الإيطالي سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.