جاسبريني: الدوري الإيطالي أصعب هذا الموسم

قال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا إن الدوري الإيطالي أصبح أصعب هذا العام خاصة مع تعزيز كل الفرق لصفوفها، وذلك في تصريحاته قبل مواجهة سامبدوريا.

وصرح جاسبريني قائلا: "إنه التزام متعب للغاية لأن لدينا ساعات قليلة لكي نلعب مجددا، لكن الأمر يحدث لكل الفرق التي تشارك في البطولات المختلفة، ولديهم لاعبين في منتخبات عديدة".

وأضاف "إنه اختبار للكفاءة والتكيف فيما يخص اللاعبين، علينا أن نتعافى سريعا من مباراة لأخرى".

وواصل "ستكون مواجهات ضد أياكس وليفربول، يجب أن نكون جيدين".

وأكمل "كل الفرق عززت صفوفها، نتوقع بطولة متوازنة أكثر لا يوجد ضعفاء أو فرق تم إضعافها".

ويواجه أتالانتا نظيره سامبدوريا يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.