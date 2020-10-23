مارتشيلو ليبي يعلن اعتزاله التدريب

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 14:47

كتب : FilGoal

مارشيللو ليبي

أعلن مارتشيلو ليبي المدير الفني لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس الأسبق اعتزاله عالم التدريب.

ليبي البالغ 72 عاما لم يدرب أي فريق منذ استقالته من تدريب منتخب الصين في نوفمبر 2019.

ليبي قال لـ " Radio Sportiva" الإيطالية: "فعليا اعتزلت مهنة التدريب، هذا صحيح لقد اكتفيت، ربما قد أكون مفيدا في بعض الأمور الأخرى، لنرى لكن ليس قبل الربيع".

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وقاد ليبي كلا من أتالانتا ونابولي، ومن ثم تولى تدريب يوفنتوس ليقود المنتخب للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 1995-96 و3 ألقاب للدوري الإيطالي.

ومن ثم درب إنتر لعام واحد وعاد مرة أخرى لتدريب السيدة العجوز ليحقق إجمالا 12 لقبا حتى 2004.

وقاد ليبي منتخب إيطاليا للتتويج بلقب كأس العالم 2006 ومن ثم عاد مرة أخرى لتدريب الأتزوري في 2008 لكنه ودع كأس العالم 2010 من الدور الأول.

وبدأ ليبي مشواره في الصين عام 2012 وحصد 3 ألقاب للدوري الصيني ولقب دوري أبطال آسيا مع جوانزو إيفرجراند.

ليبي قاد أيضا منتخب الصين في ولايتين ووصل مع التنين إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019.

مارتشيلو ليبي إيطاليا يوفنتوس إنتر الصين
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