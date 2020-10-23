أليخاندرو جوميز لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي
الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 13:54
كتب : FilGoal
حصد الأرجنتيني أليخاندرو جوميز صانع ألعاب أتالانتا جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي.
أليخاندرو جوميز
النادي : أتالانتا
وسيحصل الأرجنتيني على الجائزة قبل انطلاق مباراة أتالانتا وسامبدوريا ضمن مواجهات الجولة الخامسة.
جوميز البالغ 32 عاما سجل 3 أهداف وصنع هدفين في أول مباراتين له بالدوري الإيطالي أمام تورينو ولاتسيو.
🔝 Technical efficiency index: 98%.
🔝 Physical efficiency index: 93%.
🔝 Record of high-difficulty passes completed in a single match: 4 out of 4.
Alejandro "Papu" TIM is the September #SerieATIM MVP. 🏆
➡️ https://t.co/D9cniW9SV4#WeAreCalcio pic.twitter.com/hteo7uiCqD— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 23, 2020
وإجمالا سجل 4 أهداف وصنع هدفين خلال 286 مباراة في 4 مباريات.
وحصد أتالانتا 9 نقاط من أصل 12 ممكنة بعد الخسارة من نابولي بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية.
فيما بدأ نيراتزوري بيرجامو مشواره في ثاني مواسمه بدوري أبطال أوروبا بانتصار عريض خارج القواعد على ميتلاند الدنماركي بنتيجة 4-1.
جوميز منذ انضمامه إلى أتالانتا شارك في 241 مباراة بجميع المسابقات سجل 59 هدفا وصنع 69 لزملائه.