أليخاندرو جوميز لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي

حصد الأرجنتيني أليخاندرو جوميز صانع ألعاب أتالانتا جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي.

وسيحصل الأرجنتيني على الجائزة قبل انطلاق مباراة أتالانتا وسامبدوريا ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

جوميز البالغ 32 عاما سجل 3 أهداف وصنع هدفين في أول مباراتين له بالدوري الإيطالي أمام تورينو ولاتسيو.

🔝 Technical efficiency index: 98%. 🔝 Physical efficiency index: 93%. 🔝 Record of high-difficulty passes completed in a single match: 4 out of 4. Alejandro "Papu" TIM is the September #SerieATIM MVP. 🏆 ➡️ https://t.co/D9cniW9SV4#WeAreCalcio pic.twitter.com/hteo7uiCqD — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 23, 2020

وإجمالا سجل 4 أهداف وصنع هدفين خلال 286 مباراة في 4 مباريات.

وحصد أتالانتا 9 نقاط من أصل 12 ممكنة بعد الخسارة من نابولي بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية.

فيما بدأ نيراتزوري بيرجامو مشواره في ثاني مواسمه بدوري أبطال أوروبا بانتصار عريض خارج القواعد على ميتلاند الدنماركي بنتيجة 4-1.

جوميز منذ انضمامه إلى أتالانتا شارك في 241 مباراة بجميع المسابقات سجل 59 هدفا وصنع 69 لزملائه.