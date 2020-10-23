الكلاسيكو - عودة ألبا لـ قائمة برشلونة.. واستمرار غياب تير شتيجن
الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 13:38
كتب : FilGoal
اختار الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة 23 لاعبا لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن مواجهات الجولة السابعة لـ الدوري الإسباني.
وعاد جوردي ألبا بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة بعد غياب منذ مطلع الشهر الجاري عقب الإصابة أمام إشبيلية في أوتار الركبة.
فيما يتواصل غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بسبب الإصابة، ويتواجد البرازيلي نيتو بشكل أساسي.
ويتواصل غياب الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة، فيما لم يستدعى ماتيوس فيرنانديز للقائمة.
وجاءت قائمة البلاوجرانا:
حراسة المرمى: نيتو - إنياكي بينيا – أرناو تيناس
الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرخيو روبرتو – فيربو جونيور
الوسط: سيرجي إيلينا – سيرخيو بوسكيتس – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – فرينكي دي يونج
الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي – بيدري – ترينكاو – أنسو فاتي
🦾🔵🔴 The squad for #ElClásico! pic.twitter.com/uMTjqL4A6V— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2020
ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فيما يتواجد برشلونة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.