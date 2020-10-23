الكلاسيكو - عودة ألبا لـ قائمة برشلونة.. واستمرار غياب تير شتيجن

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 13:38

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - ميسي

اختار الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة 23 لاعبا لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن مواجهات الجولة السابعة لـ الدوري الإسباني.

وعاد جوردي ألبا بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة بعد غياب منذ مطلع الشهر الجاري عقب الإصابة أمام إشبيلية في أوتار الركبة.

فيما يتواصل غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بسبب الإصابة، ويتواجد البرازيلي نيتو بشكل أساسي.

أخبار متعلقة
توتو ميركاتو: يوفنتوس يحاول إقناع ويفا بمشاركة رونالدو أمام برشلونة تقرير: رونالدو يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة فاتي: منافسة مهاجمي برشلونة أمر صحي.. الآن سأستعد للكلاسيكو معجزة فاتي وفرق كومان وتفوق ميسي.. تعرف على أبرز أرقام مواجهة برشلونة وفيرينكافروس

ويتواصل غياب الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة، فيما لم يستدعى ماتيوس فيرنانديز للقائمة.

وجاءت قائمة البلاوجرانا:

حراسة المرمى: نيتو - إنياكي بينيا – أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرخيو روبرتو – فيربو جونيور

الوسط: سيرجي إيلينا – سيرخيو بوسكيتس – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – فرينكي دي يونج

الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي – بيدري – ترينكاو – أنسو فاتي

ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فيما يتواجد برشلونة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

قائمة برشلونة الكلاسيكو برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر كومان: لا أتوقع أن يكون ريال مدريد ضعيفا.. وأحترم رأي بيكيه 7 دقيقة | أوروبا
الأهلي يبحث تعزيز رقمه القياسي في دوري الأبطال.. وهدف يفصله عن الانفراد بآخر 12 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر زيدان: ريال مدريد لديه شخصية وعلينا أن نظهر ذلك ضد برشلونة.. والرد على تقارير رحيله 28 دقيقة | أوروبا
ستيفانو بيولي يكشف سر انتصارات ميلان 28 دقيقة | أوروبا
مارتشيلو ليبي يعلن اعتزاله التدريب 37 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: الرجاء يستعيد 3 لاعبين بعد شفائهم من كورونا 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس الوداد: لا نملك خيارات أمام الأهلي.. أتمنى أن ينتصر اللاعبون لكبرياء الفريق 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الإسماعيلي لـ في الجول: وافقنا على موعد مباراة الزمالك حرصا على ظروفه ومراعاة لموقف اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك