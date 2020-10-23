الكلاسيكو - عودة ألبا لـ قائمة برشلونة.. واستمرار غياب تير شتيجن

اختار الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة 23 لاعبا لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن مواجهات الجولة السابعة لـ الدوري الإسباني.

وعاد جوردي ألبا بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة بعد غياب منذ مطلع الشهر الجاري عقب الإصابة أمام إشبيلية في أوتار الركبة.

فيما يتواصل غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بسبب الإصابة، ويتواجد البرازيلي نيتو بشكل أساسي.

ويتواصل غياب الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة، فيما لم يستدعى ماتيوس فيرنانديز للقائمة.

وجاءت قائمة البلاوجرانا:

حراسة المرمى: نيتو - إنياكي بينيا – أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرخيو روبرتو – فيربو جونيور

الوسط: سيرجي إيلينا – سيرخيو بوسكيتس – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – فرينكي دي يونج

الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي – بيدري – ترينكاو – أنسو فاتي

ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فيما يتواجد برشلونة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.