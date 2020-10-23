تقرير: سيتيين مرشح بقوة لتدريب بالميراس

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 12:43

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة

يبدو أن كيكي سيتيين مدرب برشلونة السابق على موعد للعودة إلى عالم التدريب لكن من خلال بوابة الدوري البرازيلي. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية.

وقالت الشبكة إن سيتيين أصبح مرشحا رئيسيا لتدريب نادي بالميراس أحد كبار الدوري البرازيلي، وينافس جابرييل هاينزه بقوة على المنصب.

وكان سيتيين قد أقيل من منصبه كمدرب لبرشلونة في شهر أغسطس الماضي بعد الخسارة بنتيجة 8-2 من بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال.

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وأعلن المدرب الإسباني في بيان رسمي أنه وطاقمه التدريبي سيقومون بإجراء قضائي ضد برشلونة من أجل الحصول على مبلغ 4 ملايين يورو كتسوية بعد الإقالة.

سيتيين قاد برشلونة في الفترة من يناير الماضي إلى أغسطس الماضي، وتولى إدارة الفريق الفنية في 25 مباراة بكل المسابقات فاز في 16 مواجهة وتعادل 4 وخسر 5 وسجل الفريق 50 هدفا واستقبل 27.

وأقيل فانديرلي لوكسيمبرجو من منصبه كمدرب لبالميراس في منتصف شهر أكتوبر الجاري بعد 3 خسائر على التوالي من بوتافوجو وساو باولو وكورتيبا ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بعد 16 جولة حصد خلالها 22 نقطة.

في البرازيل أمريكا الجنوبية
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