كوبا ليبرتادوريس - تيفيز يحقق رقما فريدا مع بوكا جونيورز.. وداليساندرو يعادل روجيرو سيني

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 10:58

كتب : إسلام أحمد

كارلوس تيفيز - بوكا جونيورز

قاد الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز فريقه للفوز على كاراكاس الفنزويلي بنتيجة 3-0 في كوبا ليبرتادوريس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تيفيز سجل ثنائية في 11 دقيقة بعدما تقدم الأزرق والأصفر عن طريق ليساندرو لوبيز، ليعزز الفريق صدارته للترتيب برصيد 14 نقطة.

هدفا تيفيز جعلا الأرجنتيني يمتلك رقما فريدا، فأصبح أكبر وأصغر لاعب يسجل أهدافا لبوكا جونيورز في تاريخ المسابقة القارية.

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تيفيز سجل في شباك أولمبيا الباراجوياني في نسخة 2002 بعمر 18 عاما و92 يوما ليصبح أصغر لاعب تسجيلا لـ بوكا جونيورز في كوبا ليبرتادوريس.

وبفضل هدفي فجر اليوم أصبح أكبر لاعب تسجيلا للأهداف لبوكا جونيورز قاريا بعمر 36 عاما و261 يوما.

وفي نفس الليلة عادل الأرجنتيني أندريس دأليساندرو رقما مميزا للحارس البرازيلي الإسطوري روجيرو سيني حارس ساو باولو السابق.

داليساندرو أصبح سادس أكثر لاعب مشاركة في مباريات كوبا ليبرتادوريس برصيد 90 مباراة معادلا رقم الحارس الهداف.

وللصدفة، فكلاهما سجل 14 هدفا في تاريخ البطولة.

ويعد داليساندرو أكثر أرجنتيني خوضا للمباريات في البطولة القارية الأكبر في أمريكا الجنوبية.

داليساندرو البالغ 39 عاما سجل هدف إنترناسيونال البرازيلي الوحيد في مواجهة يونفرسيداد كاتوليكا التشيلي من علامة الجزاء والتي انتهت بالخسارة 2-1.

الجدير بالذكر أن داليساندرو كان ضمن المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم للشباب 2001، والذي حصدت خلاله مصر المركز الثالث.

كوبا ليبرتادوريس كارلوس تيفيز أندريس داليساندرو
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