كوبا ليبرتادوريس - تيفيز يحقق رقما فريدا مع بوكا جونيورز.. وداليساندرو يعادل روجيرو سيني

قاد الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز فريقه للفوز على كاراكاس الفنزويلي بنتيجة 3-0 في كوبا ليبرتادوريس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تيفيز سجل ثنائية في 11 دقيقة بعدما تقدم الأزرق والأصفر عن طريق ليساندرو لوبيز، ليعزز الفريق صدارته للترتيب برصيد 14 نقطة.

هدفا تيفيز جعلا الأرجنتيني يمتلك رقما فريدا، فأصبح أكبر وأصغر لاعب يسجل أهدافا لبوكا جونيورز في تاريخ المسابقة القارية.

تيفيز سجل في شباك أولمبيا الباراجوياني في نسخة 2002 بعمر 18 عاما و92 يوما ليصبح أصغر لاعب تسجيلا لـ بوكا جونيورز في كوبا ليبرتادوريس.

وبفضل هدفي فجر اليوم أصبح أكبر لاعب تسجيلا للأهداف لبوكا جونيورز قاريا بعمر 36 عاما و261 يوما.

🔵🟡 ¡La gran noche del 🔟 en la Bombonera! 🔥⚽️ @__CarlitosTevez marcó 2⃣ goles frente a #Caracas y fue una de las grandes figuras de @BocaJrsOficial en la Fase de Grupos. 🏆 A los 3⃣6⃣ años, el Apache sueña con volver a alcanzar la #GloriaEterna con el club de sus amores. pic.twitter.com/xWdcQlLha6 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2020

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وفي نفس الليلة عادل الأرجنتيني أندريس دأليساندرو رقما مميزا للحارس البرازيلي الإسطوري روجيرو سيني حارس ساو باولو السابق.

داليساندرو أصبح سادس أكثر لاعب مشاركة في مباريات كوبا ليبرتادوريس برصيد 90 مباراة معادلا رقم الحارس الهداف.

وللصدفة، فكلاهما سجل 14 هدفا في تاريخ البطولة.

🔥🔴 Récord para @dale10, figura de @scinternacional: 9⃣0⃣ partidos en la #Libertadores. ✅🇧🇷 Igualó la marca de Rogério Ceni y está 7⃣ entre los de más presencias. ✅🇦🇷 Es el argentino con más partidos en la Copa. ✅⚽ Marcó 1⃣4⃣ goles en el torneo. #GloriaEterna pic.twitter.com/3Hoa6j6Abd — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2020

ويعد داليساندرو أكثر أرجنتيني خوضا للمباريات في البطولة القارية الأكبر في أمريكا الجنوبية.

داليساندرو البالغ 39 عاما سجل هدف إنترناسيونال البرازيلي الوحيد في مواجهة يونفرسيداد كاتوليكا التشيلي من علامة الجزاء والتي انتهت بالخسارة 2-1.

الجدير بالذكر أن داليساندرو كان ضمن المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم للشباب 2001، والذي حصدت خلاله مصر المركز الثالث.