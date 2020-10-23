جاتوزو: استحواذ نابولي أمام ألكمار كان عقيما.. تفوقنا عليهم دون إيذاءهم

علق جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي على خسارة الفريق أمام ألكمار الهولندي بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

خسارة نابولي تأتي بعد الفوز 4-1 على ملعب سان باولو أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي.

جاتوزو قال لشبكة "سكاي إيطاليا" عقب المباراة: "لم يجب علينا خسارة المباراة، الاستحواذ كان جيدا لكنه عقيما، تفوقنا على الخصم دون إيذاءه".

وتابع "كانت هناك بعض الأشياء الجيدة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كنا نقوم بتمريرات كثيرة يمكن التنبؤ بها".

وأردف "نحن بحاجة إلى مزيد من الحماس والجوع، لأننا اليوم لم نفعل ما يكفي بدون الكرة".

وأتم "خسارة تُعقد الأمور والآن لا يمكننا تحمل المزيد من الأخطاء. ربما تلقينا الكثير من الثناء بعد المباراة الأخيرة مع أتالانتا، لا أعرف".

هزيمة حل بها نابولي في المركز الثالث، في مجموعة يتصدرها ريال سوسيداد الذي فاز 1-0 على رييكا الكرواتي.