جاتوزو: استحواذ نابولي أمام ألكمار كان عقيما.. تفوقنا عليهم دون إيذاءهم

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 00:08

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو - نابولي

علق جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي على خسارة الفريق أمام ألكمار الهولندي بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

خسارة نابولي تأتي بعد الفوز 4-1 على ملعب سان باولو أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي.

جاتوزو قال لشبكة "سكاي إيطاليا" عقب المباراة: "لم يجب علينا خسارة المباراة، الاستحواذ كان جيدا لكنه عقيما، تفوقنا على الخصم دون إيذاءه".

أخبار متعلقة
جاتوزو ملمحا لرحيل كوليبالي: علينا التخلي عن لاعبين سكاي إيطاليا: رغم تصريحات جاتوزو.. ميليك أخبر نابولي باستمراره حتى نهاية عقده جاتوزو: يجب على ميليك إيجاد فريق آخر.. وهذا موقف كوليبالي بونافينتورا: جاتوزو أراد قتلي.. والتدريب مع إبراهيموفيتش يشبه الزلزال

وتابع "كانت هناك بعض الأشياء الجيدة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كنا نقوم بتمريرات كثيرة يمكن التنبؤ بها".

وأردف "نحن بحاجة إلى مزيد من الحماس والجوع، لأننا اليوم لم نفعل ما يكفي بدون الكرة".

وأتم "خسارة تُعقد الأمور والآن لا يمكننا تحمل المزيد من الأخطاء. ربما تلقينا الكثير من الثناء بعد المباراة الأخيرة مع أتالانتا، لا أعرف".

هزيمة حل بها نابولي في المركز الثالث، في مجموعة يتصدرها ريال سوسيداد الذي فاز 1-0 على رييكا الكرواتي.

جينارو جاتوزو نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جاتوزو: استحواذ نابولي أمام ألكمار كان عقيما.. تفوقنا عليهم دون إيذاءهم ساعة | أوروبا
روبرتو مانشيني يعتذر لمرضى فيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
باتشيكو عن تأجيل لقاء الرجاء: عوامل تساعدنا لنكون أكثر قوة وترابط.. سنسعد جماهير الزمالك 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رسميا - الزمالك يواجه الإسماعيلي يوم 26 أكتوبر.. وتحديد مواعيد الجولة الأخيرة 2 ساعة | مصر
حوار في الجول - الرجاء: لا نقبل الاتهامات.. وسؤال لجماهير الزمالك 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
البنك الأهلي يستقر على ملعب اتحاد الشرطة في الموسم الجديد 2 ساعة | مصر
ميلان يتفوق على سيلتك بثلاثية بذكريات دوري الأبطال.. وتوتنام يضرب لاسك 2 ساعة | أوروبا
ميسي عن رونالدو: منافسة رائعة ستظل للأبد.. أتمنى أن أواجهه مع يوفنتوس 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 2 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 3 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك