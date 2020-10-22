روبرتو مانشيني يعتذر لمرضى فيروس كورونا

تقدم روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا باعتذاره بسبب نكتة تشاركها عبر حسابه على "إنستجرام" عن فيروس كورونا.

مدرب إنتر ومانشستر سيتي السابق نشر صورة عبر حسابه لممرضة ومريض مع نص مثير للجدل: "كيف تعرضت للإصابة؟ أشاهد الأخبار".

يأتي ذلك في التوقيت الذي ارتفعت فيه أعداد المصابين بـ فيروس كورونا بطريقة كبيرة، إذ تخطت 15 ألف شخص في الأيام الأخيرة.

مانشيني اعتذر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "لقد شاركت ببساطة التي بدت وكأنها تخرج الدراما من هذه اللحظة المعقدة".

وأتم "هذا كل شيء. لم تكن هناك رسالة أساسية ولا نية لإظهار عدم الاحترام تجاه المرضى أو ضحايا فيروس كورونا. إذا كان ذلك ما حدث، فأنا أعتذر ".

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة بولندا والبوسنة والهرسك ضمن مباريات الجولة الخامس والسادسة لدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل المنتخب الإيطالي وصافة الترتيب خلف بولندا بفارق نقطة واحدة.