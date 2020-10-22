ميلان يتفوق على سيلتك بثلاثية بذكريات دوري الأبطال.. وتوتنام يضرب لاسك

واصل ميلان سلسلة نتائجه الجيدة منذ استنئاف النشاط الرياضي ووصل للمباراة 21 دون خسارة بالفوز على سيلتك الأسكتلندي 3-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي بملعب سيلتك بارك بعدما سبق له أن فاز في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات 2013 بثلاثية دون رد بأهداف سجلها ريكاردو كاكا وكريستان زاباتا وماريو بالوتيلي.

فوز ميلان حل به ثانيا خلف ليل الفرنسي بفارق الأهداف بعدما فازوا بنتيجة 4-1 على سبارتا براج التشيكي.

إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام سيلتيك بأول مباريات الدوري الأوروبي 🔴#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/wPnkSOd1rb — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 22, 2020

المباراة شهدت مشاركة ساندرو تونالي أساسيا مع ميلان ليصبح أول إيطالي من مواليد عام 2000 يشارك في مسابقة أوروبية.

ميلان تقدم في الشوط الأول بثنائية دون رد، في الدقيقة 14 أرسل سامو كاستييخو عرضية إلى البوسني رادي كرونيتش الذي أسكن الكرة برأسية قوية.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول مرر زلاتان إبراهيموفيتش بينية إلى ثيو هيرنانديز الذي انسل من بين دفاعات الفريق الأسكتلندي وأرسل عرضية للإسباني براهيم دياز الذي سجل الهدف الثاني.

الشوط الثاني شهد نزول النرويجي محمد اليونسي وراين كريستي، الأخير من ركنية صنع هدف أصحاب الأرض للنرويجي الذي سجل برأسية قوية في شباك جانلويجي دوناروما.

في المقابل أشرك ستيفانو بيولي، كلا من ينس بيتير هاوج وأليكسيس سايلميكرس في الدقيقة 79 بدلا من كاستخييو وبراهيم دياز.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل النرويجي أول أهدافه مع ميلان بعد انفراده بالحارس من بينية مررها له البلجيكي سايلميكرس.

نهاية مباريات التاسعة من الدوري الأوروبي .. توتنام يحقق فوزا هاما بالبدلاء وميلان يعود بالـ 3 نقاط من اسكتلندا 🔵 توتنام 3 🆚 ⚪️ لاسك لانز 0 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🟢 سيلتيك 1 🆚 🔴 ميلان 3 #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/S3Oo0ucqhW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 22, 2020

وفي لندن حقق توتنام الفوز على لاسك لينز بثلاثية دون مقابل ضمن مباريات المجموعة العاشرة.

لوكاس مورا تقدم أولا للديوك في الدقيقة 18، وبعد 9 دقائق أرسل جاريث بيل كرة عرضية أسكنها أنديرادي بالخطأ في مرماه.

في الشوط الثاني سجل البديل سون هيونج مين الهدف الثالث بعدما مهدها له البرازيلي فيسيسوس برأسية رائعة قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء.

مباراة شهدت مشاركة جاريث بيل الأساسية الأولى مع توتنام منذ عودته، لكنها حملت رقما سلبيا إذ لم يسدد أو يصنع أي فرصة لأول مرة في بطولة أوروبية منذ نوفمبر 2016 عندما لعب بقميص ريال مدريد ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي.