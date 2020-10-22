ميسي عن رونالدو: منافسة رائعة ستظل للأبد.. أتمنى أن أواجهه مع يوفنتوس

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 22:43

كتب : رامي جمال

رونالدو - ميسي

تحدث ليونيل ميسي قائد برشلونة عن منافسته مع غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو وأشاد بالمنافسة التي كانت قائمة بينهما حينما كان يلعب الأخير مع ريال مدريد وتمنى شفائه من فيروس كورونا لملاقاته مع يوفنتوس الأسبوع المقبل.

وقال ميسي لـ"دازن" اليوم الخميس: "المنافسة مع رونالدو كانت وستظل خاصة للأبد".

وأكمل "المنافسة بيننا استمرت لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على مستوى معين طوال تلك الفترة الطويلة".

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وأضاف ميسي "كانت أنديتنا متطلبة، ريال مدريد وبرشلونة أقوى فريقين في العالم يتنافسان وكانت المنافسة بينهما على قدم المساواة لسنوات عديدة، ذلك الأمر سيبقى للأبد".

وأردف "المنافسة بيني وبين رونالدو جيدة جدا على المستوى الشخصي، وأعتقد أن الجميع استمتع بها".

وحول إمكانية ملاقاة رونالدو مجددا ولكن تلك المرة مع يوفنتوس قال ميسي: "من الواضح إنه عندما كان رونالدو يلعب لريال مدريد فكانت المباريات خاصة بالإضافة لكونها مباراة هامة بالفعل".

واستدرك "لكن هذا من الماضي الآن ونحن ننظر للمستقبل".

وأتم ميسي حديثه "يوم الأربعاء المقبل قد نشهد وجود ذلك التحدي، أتمنى أن يتواجد معنا في اللقاء وأن يتعافى من إصابته بفيروس كورونا".

وسيلتقي يوفنتوس مع برشلونة الأربعاء المقبل في ملعب الأول في إيطاليا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

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