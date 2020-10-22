في الجول يكشف تفاصيل انتقال محمود وادي إلى بيراميدز بعد اجتياز الفحص الطبي

أتم محمود وادي مهاجم المصري انتقاله إلى صفوف بيراميدز عقب اجتيازه الفحص الطبي وتوقيعه على العقود لأربع سنوات.

محمود وادي النادي : المصري بيراميدز

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "وقع محمود وادي على عقود انتقاله إلى بيراميدز بعد اتفاق النادي مع المصري على دفع مليون 20 مليون جنيه".

وأكمل "المصري حصل على 12 مليون جنيه نقدا، وسيحصل على المبلغ المتبقي على قسطين، الأول في شهر نوفمبر بواقع 5 ملايين جنيه، والآخر في يناير بواقع ثلاثة ملايين جنيه".

وتابع "اللاعب أجرى الكشف الطبي واجتازه ووقع على عقود الانضمام لبيراميدز في وجود أسيد الخضر وكيله ومحمد سمير "ميشو" الوسيط في الصفقة".

وعن تفاصيل تعاقد وادي مع بيراميدز أوضح المصدر "وادي وقع على عقد يمتد لأربع سنوات مقابل 40 مليون جنيه وهي قيمة العقد والإضافات".

وكان وادي أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن المصري وانتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال وادي آنذاك: "سأفتقد النادي المصري، له فضل كبير علي أتوقع لو كنت انتقلت لناد آخر لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن".

وواصل "الانتقال لناد مثل بيراميدز هذه فكرة كبيرة تضع علي الكثير من الضغط أصبحت ملزما بتقديم أفضل ما لدي ذهبت له لصنع إنجازات جماعية وشخصية".

وانضم وادي إلى المصري قادما من الأهلي الأردني قبل عامين.

وخاض صاحب الـ25 عاما مع المصري 75 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 10.