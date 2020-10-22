في الجول يكشف تفاصيل انتقال محمود وادي إلى بيراميدز بعد اجتياز الفحص الطبي

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 22:27

كتب : حامد وجدي

محمود وادي رفقة وكيله أسيد الخضر

أتم محمود وادي مهاجم المصري انتقاله إلى صفوف بيراميدز عقب اجتيازه الفحص الطبي وتوقيعه على العقود لأربع سنوات.

محمود وادي

النادي : المصري

بيراميدز

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "وقع محمود وادي على عقود انتقاله إلى بيراميدز بعد اتفاق النادي مع المصري على دفع مليون 20 مليون جنيه".

وأكمل "المصري حصل على 12 مليون جنيه نقدا، وسيحصل على المبلغ المتبقي على قسطين، الأول في شهر نوفمبر بواقع 5 ملايين جنيه، والآخر في يناير بواقع ثلاثة ملايين جنيه".

أخبار متعلقة
هدف قاتل على طريقة العميد +90.. الاتحاد ينتصر على المقاولون ويتأهل لنصف نهائي الكأس رسميا - موسيماني مدرب العام في جنوب إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه الأهلي يعلن عبر في الجول سلبية مسحة كل لاعبيه قبل لقاء الوداد

وتابع "اللاعب أجرى الكشف الطبي واجتازه ووقع على عقود الانضمام لبيراميدز في وجود أسيد الخضر وكيله ومحمد سمير "ميشو" الوسيط في الصفقة".

وعن تفاصيل تعاقد وادي مع بيراميدز أوضح المصدر "وادي وقع على عقد يمتد لأربع سنوات مقابل 40 مليون جنيه وهي قيمة العقد والإضافات".

وكان وادي أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن المصري وانتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال وادي آنذاك: "سأفتقد النادي المصري، له فضل كبير علي أتوقع لو كنت انتقلت لناد آخر لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن".

وواصل "الانتقال لناد مثل بيراميدز هذه فكرة كبيرة تضع علي الكثير من الضغط أصبحت ملزما بتقديم أفضل ما لدي ذهبت له لصنع إنجازات جماعية وشخصية".

وانضم وادي إلى المصري قادما من الأهلي الأردني قبل عامين.

وخاض صاحب الـ25 عاما مع المصري 75 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 10.

محمود وادي بيراميدز المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبرتو مانشيني يعتذر لمرضى فيروس كورونا 4 دقيقة | أوروبا
باتشيكو عن تأجيل لقاء الرجاء: عوامل تساعدنا لنكون أكثر قوة وترابط.. سنسعد جماهير الزمالك 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رسميا - الزمالك يواجه الإسماعيلي يوم 26 أكتوبر.. وتحديد مواعيد الجولة الأخيرة 25 دقيقة | مصر
حوار في الجول - الرجاء: لا نقبل الاتهامات.. وسؤال لجماهير الزمالك 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
البنك الأهلي يستقر على ملعب اتحاد الشرطة في الموسم الجديد 56 دقيقة | مصر
ميلان يتفوق على سيلتك بثلاثية بذكريات دوري الأبطال.. وتوتنام يضرب لاسك 59 دقيقة | أوروبا
ميسي عن رونالدو: منافسة رائعة ستظل للأبد.. أتمنى أن أواجهه مع يوفنتوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
معلول يشتكي من إجهاد في الخلفية.. ومصيره غامض أمام الوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 2 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 3 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك