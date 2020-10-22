انتهت كأس مصر - الاتحاد السكندري (2) - (1) المقاولون العرب.. انتصار قاتل

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 19:37

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد - المحرق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في دور الـ 8 من كأس مصر 2019-2020.

وتعد المباراة هي الظهور الأول لحسام حسن مديرا فنيا لزعيم الثغر في ولايته الثانية.

وكان طلائع الجيش قد حجز أولى بطاقات المربع الذهبي بعد التفوق على بيراميدز بركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة بانتصار قاتل للاتحاد بهدفين لهدف.

ق90+4: جوووول السيد سالم يسجل هدفا قاتلا للاتحاد.

ق49: جووول خالد قمر يدرك التعادل سريعا جدا للاتحاد.

ق47: جووول شكري نجيب يسجل الهدف الأول للمقاولون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق43: القائم الأيمن يتصدى لتسديدة سيف الدين الجزيري.

ق19: خالد قمر يسيطر على كرته داخل منطقة الجزاء أمام مدافعي المقاولون ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن.

انطلاق المباراة.

حسام حسن كأس مصر المقاولون العرب الاتحاد السكندري
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