مباشر الدوري الأوروبي - رابيد فيينا (0) (0) أرسنال.. إنذار لـ بارتي

يحل أرسنال ضيفا على رابيد فيينا النمساوي في الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويشارك محمد النني أساسيا في المباراة، إلى جوار الغاني توماس بارتي الذي يظهر للمرة الأولى.

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ق 34: بطاقة صفراء لـ توماس بارتي بعد ضرب لاعب رابيد فيينا بالمرفق في منتصف الملعب.

ق 20: هدوء بين الفريقين ومحاولات ليست خطيرة على المرميين.

بداية المباراة