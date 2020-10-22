انتهت - رابيد فيينا (1) (2) أرسنال.. فوز مدفعجي

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - فولام

يحل أرسنال ضيفا على رابيد فيينا النمساوي في الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويشارك محمد النني أساسيا في المباراة، إلى جوار الغاني توماس بارتي الذي يظهر للمرة الأولى.

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انتهت

ق74 جووووووووووووول أوباميانج والهدف الثاني لـ أرسنال من تمريرة بيليرين.. هدف ثاني لـ أرسنال

ق70 جووووووووووووول التعادل من ديفيد لويز من ضربة رأس متقنة

ق61 أوباميانج وبيليرين يشاركان بدلا من سواريز ونيكيتاه

ق51 جووووووووووووول من فونتاس بعد خطأ قاتل من لينو

الشوط الثاني

استراحة

ق 34: بطاقة صفراء لـ توماس بارتي بعد ضرب لاعب رابيد فيينا بالمرفق في منتصف الملعب.

ق 20: هدوء بين الفريقين ومحاولات ليست خطيرة على المرميين.

بداية المباراة

أرسنال رابيد فيينا
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