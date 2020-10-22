تشكيل أرسنال – بارتي أساسي لأول مرة ويجاور النني في الوسط.. ولاكازيت القائد

يظهر متوسط الميدان الغاني توماس بارتي في التشكيل الأساسي لأول مرة مع أرسنال عقب انضمامه في سوق الانتقالات الصيفية، ومجاورا لمحمد النني في خط الوسط.

وأعلن الإسباني ميكيل أرتيتا تشكيل أرسنال لمواجهة رابيد فيينا النمساوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وأصبح بارتي الغاني الأول الذي يشارك أساسيا بقميص الجنرز منذ إيمانويل فريمبونج في أكتوبر 2012.

ويرتدي الفرنسي ألكسندر لاكازيت شارة قيادة الفريق في ظل غياب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، وإلى جواره نيكولاس بيبي وإيدي نيكيتاه في الهجوم.

وجاء تشكيل الجنرز:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: ديفيد لويز – جابريل ماجاليس – سياد كولاسيناك – سيدريك سواريش

الوسط: توماس بارتي – محمد النني – بوكايو ساكا

الهجوم: نيكولاس بيبي – ألكسندر لاكازيت – إيدي نيكيتاه