كينجسلي كومان: رباعية في أتليتكو مدريد؟ أتمنى أن نستمر هكذا

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 15:31

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

يتمنى كينجسلي كومان نجم بايرن ميونيخ أن يستمر فريقه في تقديم مستوياته الرائعة مؤخرا لأطول فترة ممكنة، وذلك بعد فوزه الكاسح على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر بايرن ميونيخ حامل اللقب على منافسه أتليتكو مدريد في ملعب أليانز آرينا برباعية دون رد في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وقال كومان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا بشكل جيد للغاية، وسجلت هدفين، وهذا يجعلني سعيدًا جدًا".

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وأضاف "بالطبع ما زلت أفكر في هدفي بنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في بعض الأحيان. لكن نحن الآن في موسم جديد في دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "نريد أن نستمر في الفوز. لدينا فريق جيد للغاية ونلعب بشكل رائع معًا. أتمنى أن نستمر هكذا".

وافتتح كومان أهداف المباراة في الدقيقة 28.

وأضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 66 سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري، وأتم كومان حفلة بايرن بهدف رابع في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة تصدر بايرن المجموعة مبكرا بثلاث نقاط يليه ريد بول سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي بنقطة لكل منهما.

ويأتي في المركز الرابع والأخير أتليتكو مدريد.

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