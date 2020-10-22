ميلنر: مواجهة أياكس كانت تشبه المباريات الإنجليزية قديمة الطراز

وصف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول مباراة فريقه ضد أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا بالمباريات الإنجليزية قديمة الطراز.

الريدز استهلوا مشوارهم القاري بفوز ثمين على أياكس بملعبه 1-0 ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المهم دائمًا أن نبدأ بشكل جيد، لقد فعلنا ذلك. مباراة صعبة خارج أرضنا، الفوز كان مكافأة".

وأضاف "أياكس فريق جيد جدا ومنظم ويلعب كرة قدم جيدة، لذلك كان من المهم الظهور أمامه بأداء جيد، لقد فعلنا ذلك".

وتابع "كانت معركة جسدية، لقد كانت تشبه إلى حد ما مباراة إنجليزية قديمة الطراز حقًا، كان أهم شيء هو التأكد من حصولنا على الـ3 نقاط".

وأكمل "شعرنا بخيبة أمل لعدم تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول، خاصةً عندما خلقنا العديد من الهجمات المرتدة".

وأتم "حافظنا على نظافة الشباك. خاصة مع التغييرات التي أجريناها، أياكس فريق جيد، لذلك كان من المهم الحفاظ على نظافة الشباك وكان الهدف بالخطأ كافياً للفوز".











































































































ليفربول حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف أتالانتا الذي سحق ميتلاند الدنماركي برباعية دون مقابل خارج القواعد.