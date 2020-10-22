آس: رونالدو خارج مواجهة يوفنتوس وبرشلونة بسبب إيجابية مسحة كورونا

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 14:43

كتب : FilGoal

رونالدو

ظهرت نتيجة المسحة الطبية لكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال، إيجابية لفيروس كورونا

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن نتيجة العينة التي خرجت اليوم الخميس جاءت إيجابية ليغيب اللاعب عن مواجهة برشلونة الأسبوع المقل.

وأوضح التقرير أن اليوم كان الموعد النهائي للحصول على تصريح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وبالتالي سيحرم من مواجهة برشلونة.

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FilGoal.com اتجه إلى يوفنتوس للتأكد من صحة الأخبار من عدمها ليجيب ريكاردو كولي المتحدث الرسمي باسم النادي: "يستحيل أن نقول متى يخضع أي لاعب لفحص فيروس كورونا، وبالتالي لا يمكننا التعليق على هذه الأخبار.

وواصل "هل سيكون هناك بيان رسمي من يوفنتوس؟ في الوقت الحالي لا".

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يكافح بعد غياب رونالدو كونه يمثل قوة في الفريق الإيطالي.

ولعب رونالدو منذ انضمامه إلى يوفنتوس 91 مباراة في جميع المسابقات وغاب عن 14 فقط.

يوفنتوس كريستيانو رونالدو كورونا
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