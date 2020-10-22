فليك: نفذنا مهمة إسقاط أتليتكو مدريد بسهولة.. كل هدف أجمل من الآخر

عبر هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ عن سعادته البالغة بأداء فريقه في لقاء أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، ووصف المباراة بالبداية الممتازة للموسم الجديد من المسابقة بعد 59 يوما من التتويج بلقب الموسم الماضي.

وانتصر بايرن ميونيخ على منافسه أتليتكو مدريد في ملعب أليانز آرينا برباعية دون رد في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مهمة صعبة لكنها تنفذت بسهولة. لقد استفدنا جيدًا من المساحات التي خلقناها".

وأضاف "كان الأداء جيد جدًا. أنا راضٍ جدًا عن النتيجة أيضًا".

وتابع مدرب بايرن "سجلنا أربعة أهداف رائعة، كل هدف أجمل من الآخر".

وواصل "نحن نستمتع ببداية دوري أبطال أوروبا. من المهم أن تفوز بالمباراة الأولى. أردنا ذلك بقوة".

وأتم "ما أعجبني في الدفاع هو القوة البدنية التي كانت موجودة".

وافتتح كينجسلي كومان أهداف المباراة في الدقيقة 28.

وأضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 66 سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري، وأتم كومان حفلة بايرن بهدف رابع في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة تصدر بايرن المجموعة مبكرا بثلاث نقاط يليه ريد بول سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي بنقطة لكل منهما.

ويأتي في المركز الرابع والأخير أتليتكو مدريد.