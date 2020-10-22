وزير قطاع الأعمال: فكرة بيع غزل المحلة لم تُطرح في أي وقت.. لكن خطة تطوير للنادي

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بأن فكرة بيع نادي غزل المحلة لم تكن مطروحة في أي وقت، مشددا على أن ما سيحدث هو تطوير للنادي بشكل شامل.

وصرح توفيق للصحفيين قائلا: "فكرة بيع غزل المحلة لم تكن مطروحة في أي وقت".

وواصل "يجب أن نحافظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز".

وأكمل "التطوير سيشمل فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و3 ملاعب فرعية لمدة 15 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة".

وتابع "على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم ما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز وكذلك إنشاء أكاديمية على أعلى مستوى".

وأتم "وتم الإعلان عن ذلك في أكثر من مداخلة تلفزيونية، كما تم تعريف المدير الفني خالد عيد بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة النادي".

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن هناك أنباء انتشرت حول عملية بيع النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قد أعلن في وقت سابق طرح بعض أسهم النادي للجماهير عبر شركة مساهمة في البورصة. (طالع التفاصيل)

ويأتي تطوير نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة ضمن خطة الوزارة لتطوير النادي والتي تتضمن مشروع تطوير نادي اجتماعي رياضي للعاملين وأسرهم بالشركة، وتطوير نشاط كرة القدم، وإنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص يخدم سكان مدينة المحلة.

وكان الوزير قد استقبل المدير الفني للنادي يوم السبت الماضي في مكتبه، إذ طلب منه عرض طلباته للموسم الجديد من زيادات في عقود اللاعبين والجهاز الفني بمناسبة الصعود.