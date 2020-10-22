تراجع منتخب مصر في تصنيف فيفا.. وبلجيكا تتصدر الترتيب

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 13:10

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر - مؤمن زكريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف العالمي الجديد وأسفر عن تراجع مصر مركزا ليصبح المنتخب في المركز 52.

وحل منتخب مصر في المركز السابع على المستوى الإفريقي بينما تصدر منتخب بلجيكا الترتيب العالمي.

وتقدم منتخب الجزائر 5 مراكز ليصل للمركز 30 عالميا، كما تقدم منتخب المغرب 4 مراكز ليصل للمركز 39.

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وفي التصنيف العالمي جاءت المراكز الخمس الأولى كما هي إذ واصل منتخب بلجيكا تصدر الترتيب ويليه فرنسا والبرازيل وإنجلترا والبرتغال.

وجاء تصنيف منتخبات إفريقيا كالآتي:

- السنغال (مركز 21)

- تونس (مركز 26)

- الجزائر (مركز 30)

- نيجيريا (مركز 32)

- المغرب (مركز 39)

- غانا (مركز 48)

- مصر (مركز 52)

- الكاميرون (مركز 53)

وعالميا جاءت المراكز العشر الأولى كالآتي:

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- إسبانيا

7- أوروجواي

8- الأرجنتين

9- كرواتيا

10- كولومبيا

منتخب مصر تصنيف فيفا
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