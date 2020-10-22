عودة النني لمنتخب مصر.. واقتراب مصطفى محمد وطاهر ورمضان

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

شملت القائمة 5 لاعبين هم:-

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي)

أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)

اسم النني لم يكن ضمن الأسماء التي أعلنها البدري لمعسكر منتخب مصر في مارس الماضي، والذي تعرض للإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب في تصريحات لموقع اتحاد الكرة أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي علي أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل وحتي 17 من الشهر نفسه.

وأضاف أن الجهاز الفني استقر علي مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن هؤلاء اللاعبين وذلك للإطمئنان علي سلامة كل العناصر.

وأكد مدير المنتخب أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الاولمبي تقع ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة البدري وفقا للتنسيق الكامل مع شوقي غريب وأبرزهم مصطفي محمد وأحمد أبو الفتوح وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

وأوضح بركات أن هؤلاء اللاعبين مرشحون بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة المعسكر المقبل وانه سيتم الاعلان عنهم بشكل رسمي مع باقي العناصر المحلية الاخري بعد انتهاء كل المباريات.

وكان المنتخب قد بدأ مشواره في تصفيات إفريقيا بالتعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر.