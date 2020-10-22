طولان: إنبي يرغب في استمرار شريف.. وتأجيل مباراة الرجاء في صالح الزمالك

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 12:49

كتب : FilGoal

محمد شريف - إنبي - الزمالك

قال حلمي طولان مدرب إنبي إن إدارة فريقه تسعى للتفاوض مع الأهلي لاستمرار محمد شريف مع الفريق، كما أوضح أن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في دوري الأبطال ستصب في مصلحة الفارس الأبيض.

وصرح طولان عبر إذاعة "شعبي إف إم" قائلا: "أداء إنبي كان أكثر من رائع بعد عودة النشاط والتقدم في جدول الترتيب والالتزام، كلها عوامل أدت إلى النتائج الطيبة التي حققها الفريق وأتوجه لهم بالشكر والتحية على مجهودهم الكبير".

وأضاف "مستمر مع إنبي للموسم الجديد حتى الآن، لدي عروض لتدريب أندية أخرى لكنني مرتبط بتعاقد مع النادي للموسم المقبل، لم يتم تحديد الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق للموسم المقبل مع الإدارة حتى الآن".

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وواصل "هناك محاولة من إدارة النادي للتفاوض مع الأهلي لاستمرار محمد شريف مع إنبي".

محمد شريف قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى إنبي وشارك في 29 مباراة بالدوري سجل خلالها 14 هدفا وصنع 4 آخرين.

وأكمل "الأهلي قادر على الصعود لنهائي دوري الأبطال بعد تحقيق نتيجة جيدة جدا في الذهاب، والزمالك أيضا قادر على حسم التأهل خاصة بعد عودة مشاركة مجموعة من اللاعبين مثل محمود علاء وفرجاني ساسي وحازم إمام وتواجدهم سيمنح الفريق القوة".

وأتم "في حالة تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء، سيكون في صالح الزمالك نظرا لعدد الإصابات داخل الفريق وعودتهم مهمة، أتمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك وتلك أمنية كل مصري، والفريق الأفضل والأكثر تركيزا والتزاما داخل الملعب هو القادر على حسم اللقب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال مساء الجمعة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-0.

الزمالك فاز بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف النهائي أمام الرجاء، وحاليا تبدو الأمور ضبابية حيال موقف مباراة الإياب بعد إصابة 14 لاعبا وإداري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوف الفريق المغربي.

وكانت شبكة بي إن سبورتس، قد قالت في وقت سابق إن المباراة قد تؤجل إلى يوم 31 أكتوبر، قبل أن توضح صباح الخميس أنها قد تؤجل إلى الأول من نوفمبر.

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