كلوب يبرر تبديل صلاح وماني وفيرمينو دفعة واحدة أمام أياكس

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 12:30

كتب : FilGoal

ليفربول - أياكس - صلاح وماني

برر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قراره بتبديل ثلاثي هجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو دفعة واحدة في مباراة أياكس بدوري أبطال أوروبا.

الريدز استهلوا مشوارهم القاري بفوز ثمين على أياكس بملعبه 1-0 ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أشك في جودة اللاعبين،. لكن المباراة أصبحت جامحة للغاية، كان علينا الدفاع حقًا جميعًا".

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وأضاف "دافعنا بعد خروج صلاح وماني وفيرمينو بخطة 4-5-1، وهذا يعني أنه من الواضح أن كلا الجناحين يجب أن يشاركا حقًا في الدفاع".

وأردف "في اللحظة التي تفوز فيها بالكرة، توجد مساحات كبيرة بشكل لا يصدق للهجوم المضاد واعتقدنا حقًا أن الأمور منطقية لجلب لاعبين لائقين بدنيًا".

وشارك تاكومي مينامينو وجيردان شاكيري وديوجو جوتا بدلا من الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو في الدقيقة 60.

وتابع "الثلاثة الذين شاركوا كانوا في حالة جيدة حقًا، وهذا يساعد كثيرًا ورأيت أنهم ساعدوا كثيرًا".

وواصل "لقد فاز شاكيري بكل الكرات المقطوعة، وهو أمر مميز جدًا، وتاكومي تواجد في كلا الجبهتين وعمل بشكل رائع بين الخطوط. أما ديوجو فنجح في إيقاف المنافسين في المواجهات الفردية".

وأتم المدرب الألماني "خلقنا بعض الفرص، ولم نقم بإنهائها للأسف، لكن الوضع كان جيدا تماما".

ليفربول حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف أتالانتا الذي سحق ميتلاند الدنماركي برباعية دون مقابل خارج القواعد.

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