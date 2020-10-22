تعرف على تقييم صلاح أمام أياكس من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك أياكس في دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في فوز فريقه بمباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بهدف دون مقابل، واستبدل في الدقيقة 60.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أياكس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف الريدز كان فابينيو الذي عوض غياب فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع، إذ حصل على 8.5 درجة كمتوسط تقييم.

صلاح وصل للهدف رقم 100 مع ليفربول في جميع المسابقات بالتسجيل أمام إيفرتون بداية الأسبوع، ليصبح ثالث أسرع لاعب يصل لهذا الإنجاز والرقم 17 في تاريخ النادي.











































































































ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت.