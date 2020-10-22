تقرير: رئيس نابولي وبعض أندية الدوري الإيطالي تضغط لتأجيل التوقف الدولي المقبل

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 11:29

كتب : FilGoal

دي لاورينتس

أبدى أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي قلقه حول فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر المقبل، خاصة وأن الحدود تغلق حاليا بسبب الموجة الثانية من كوفيد 19. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أن رئيس نابولي يرغب في أن يؤجل يويفا المباريات الدولية المقبلة، وطلبه مدعوم بعدد من رؤساء أندية الدوري الإيطالي.

ويخوض نابولي مواجهاته بدون إليف إلماس وبيتور زيلينسكي منذ فترة التوقف الدولي الماضية في أكتوبر والتي أصيبح خلالها الثنائي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أخبار متعلقة
هيرفينج "تشاكي" لوزانو يُرعب بيرجامو.. نابولي يتفوق على أتالانتا بـ 4 أهداف في 20 دقيقة رسميا – الاتحاد الإيطالي يعتبر نابولي مهزوما أمام يوفنتوس وعقوبة إضافية لعدم خوضه اللقاء الحكم في قضية مباراة يوفنتوس ضد نابولي الأربعاء

ويرغب رؤساء الدوري الإيطالي في تقديم طلب رسمي ليويفا من أجل تأجيل فترة التوقف الدولي في نوفمبر لتجنب أي انتكاسات إضافية.

ويجد أكثر من 26 لاعبا مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعضهم أصيب خلال فترة التوقف الدولي مثل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وإلماس وزيلنسكي، كما أعلن إنتر ميلان يوم الأربعاء إصابة أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد.

فترة التوقف الدولي المقبلة ستكون من 11 إلى 19 من شهر نوفمبر المقبل، بعد أن كان هناك توقف دولي في الفترة من 7 لـ15 أكتوبر الماضي.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: فيرناندينيو سيغيب لفترة.. ودي بروين قد يشارك ضد وست هام 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كينجسلي كومان: رباعية في أتليتكو مدريد؟ أتمنى أن نستمر هكذا 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: نرغب بخوض لقاء الزمالك بداية من 27 أكتوبر وليس قبله.. ونقدر الظروف 55 دقيقة | الدوري المصري
ميلنر: مواجهة أياكس كانت تشبه المباريات الإنجليزية قديمة الطراز ساعة | دوري أبطال أوروبا
آس: رونالدو خارج مواجهة يوفنتوس وبرشلونة بسبب إيجابية مسحة كورونا ساعة | أوروبا
فليك: نفذنا مهمة إسقاط أتليتكو مدريد بسهولة.. كل هدف أجمل من الآخر ساعة | دوري أبطال أوروبا
أمير مرتضى: كاف لم يتواصل معنا بشأن تجديد مباراة الرجاء.. وموقف الزمالك 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب وست بروميتش: شراكة حجازي وإيفانوفيتش رائعة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي
قد ينال إعجابك