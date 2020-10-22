تقرير: رئيس نابولي وبعض أندية الدوري الإيطالي تضغط لتأجيل التوقف الدولي المقبل

أبدى أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي قلقه حول فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر المقبل، خاصة وأن الحدود تغلق حاليا بسبب الموجة الثانية من كوفيد 19. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أن رئيس نابولي يرغب في أن يؤجل يويفا المباريات الدولية المقبلة، وطلبه مدعوم بعدد من رؤساء أندية الدوري الإيطالي.

ويخوض نابولي مواجهاته بدون إليف إلماس وبيتور زيلينسكي منذ فترة التوقف الدولي الماضية في أكتوبر والتي أصيبح خلالها الثنائي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويرغب رؤساء الدوري الإيطالي في تقديم طلب رسمي ليويفا من أجل تأجيل فترة التوقف الدولي في نوفمبر لتجنب أي انتكاسات إضافية.

ويجد أكثر من 26 لاعبا مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعضهم أصيب خلال فترة التوقف الدولي مثل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وإلماس وزيلنسكي، كما أعلن إنتر ميلان يوم الأربعاء إصابة أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد.

فترة التوقف الدولي المقبلة ستكون من 11 إلى 19 من شهر نوفمبر المقبل، بعد أن كان هناك توقف دولي في الفترة من 7 لـ15 أكتوبر الماضي.