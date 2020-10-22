تقرير: إصابة سانشيز قد تبعده عن مواجهتين مع إنتر

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

يقترب أليكسيس سانشيز من الغياب عن تشكيل إنتر لمدة مباراتين بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت أنه تم استبدال سانشيز في تعادل إنتر مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2-2 بسبب تعرضه للإصابة.

وأوضح التقرير أن إصابة سانشيز ستزيد الأعباء على أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر الذي اضطر لاستبعاد أشرف حكيمي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وأشار التقرير إلى إصابة سانشيز في عضلات الفخذ في أول مباراة له بعد العودة من التوقف الدولي في أمريكا الجنوبية ويتضح أنه إرهاق عضلي.

ووفقا للتقرير يغيب سانشيز عن مواجهتي جنوى في الدوري الإيطالي ولقاء شاختار في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وتعثر إنتر في انطلاقته الأوروبية بتعادل 2-2 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

أما ريال مدريد في نفس المجموعة فقد خسر على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام شاختار.

إنتر سانشيز دوري أبطال أوروبا
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