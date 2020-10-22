الإسماعيلي: ننتظر موعد مواجهة الرجاء.. تعاقدنا مع 3 لاعبين ورفضنا مغالاة حارس مرمى

ينتظر الإسماعيلي تحديد نادي الرجاء المغربي موعد لقاء إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وكشف علاء وحيد المتحدث الإعلامي باسم نادي الإسماعيلي عن إتمام التعاقد مع 3 لاعبين بعد الحصول على موافقة ريكاردو المدير الفني.

وقال علاء وحيد عبر أون تايم سبورتس 2: "لم يتحدد موعد مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي البطولة العربية إلى الآن".

وتابع "الاتحاد العربي ينتظر موقف فريق الرجاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "نسعى لتحسين صورة الموسم الحالي بالحصول على لقب البطولة العربية".

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل جائحة كورونا.

وعن الموسم الجديد قال وحيد: "أنهينا التعاقد مع 3 لاعبين ويتبقى فقط أمور بسيطة قبل الإعلان الرسمي".

وشدد "لا يمكننا مجاراة الأندية الكبرى بالنسبة للتعاقد مع المحترفين بسبب المغالاة المادية".

وكشف وحيد "تفاوضنا مع حارس مرمى لضمه لكنه طلب 27 مليونا، هل هذا الرقم منطقي؟".

وأتم تصريحاته "حصلنا على موافقة ريكاردو قبل التعاقد مع اللاعبين ونسعى لتدعيم الفريق بأفضل صورة".