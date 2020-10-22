توتو ميركاتو: يوفنتوس يحاول إقناع ويفا بمشاركة رونالدو أمام برشلونة

يحاول مسؤولو يوفنتوس إقناع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بمشاركة كريستيانو رونالدو أمام برشلونة.

وحسب صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس أرسل لمسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، مستندات تؤكد أن رونالدو لا يُعاني من أعراض فيروس كورونا في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من عدم معاناة رونالدو من الأعراض، لكن مشاركته في اللقاء ستكون مرهونة بـ نتيجة المسحة التي سيخضع لها قبل 24 ساعة من موعد المباراة.

يوفنتوس أعلن إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي السابقة.

صاحب الـ35 عاما غاب عن مباراتي يوفنتوس أمام بينفينتو في الدوري، ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، وسيغيب أيضا أمام هيلاس فيرونا يوم الأحد.

ويلتقي يوفنتوس مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل في تورينو، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس فاز على دينامو كييف في الجولة الأولى بثنائية، فيما فاز برشلونة على فرينكفاروزي بخمسة أهداف مقابل هدف.

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