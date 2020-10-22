مواعيد مباريات الخميس 22 أكتوبر.. الاتحاد ضد المقاولون في الكأس وانطلاق الدوري الأوروبي

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 10:49

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

يواجه الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر في الثامنة مساء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

وتشهد الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز 3 مواجهات، الأولى بين أبها والهلال في الثانية و40 دقيقة مساء على قناة "السعودية الرياضية 1" ثم التعاون أمام ضيفه النصر في الخامسة وخمس دقائق مساء على "السعودية الرياضية 2"، وأخيرا الأهلي ضد الوحدة في السادسة و55 دقيقة مساء على السعودية الرياضية 1".

ويقام ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي عدة مباريات قوية، أبرزها أرسنال الذي يحل ضيفا على رابيد فيينا في السادسة و55 دقيقة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1".

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ويحل ميلان ضيفا على سيلتيك في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف توتنام نظيره لاسك لينز في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".

لمعرفة بقية مواعيد الخميس من هنا.

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