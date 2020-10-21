كوكا يهدي هدفه القاتل في مرسيليا إلى والده: أدين له بكل شيء

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - مرسيليا - دوري أبطال أوروبا

أهدى أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني هدفه في شباك أولمبيك مرسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا إلى والده الراحل.

كوكا شارك اليوم لأول مرة في دوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل هدف الأول في المسابقة القارية الأكبر.

وقال كوكا عبر قناة Cosmote اليونانية عقب المباراة: "يوم مهم بالنسبة لي لأنه منذ خمس سنوات فقدت والدي والذي أدين له بكل شيء".

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وأضاف "أهدي الهدف له، إنه شيء مهم للغاية بالنسبة لي".

وأتم "سعيد لتحقيق الفوز".

وشارك كوكا في الدقيقة 84 في ثاني تبديلات أولمبياكوس ونجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 91.

فوز أولمبياكوس قاد الفريق اليوناني لتصدر المجموعة خلف مانشستر سيتي المتفوق على بورتو البرتغالي 3-1.

وسبق أن سجل كوكا في شباك مرسيليا في ذكرى وفاة والده أيضا لكن في مسابقة الدوري الأوروبي.

أحمد حسن كوكا أولمبياكوس مرسيليا دوري أبطال أوروبا
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