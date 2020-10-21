أسوان يعلن رسميا تعاقده مع سامي الشيشيني

أعلن نادي أسوان رسميا تعاقده مع سامي الشيشيني لقيادة الفريق خلفا لأحمد كشري.

وقال أحمد سليمان رئيس نادي أسوان في تصريح مقتضب عبر FilGoal.com: "تعاقدنا مع سامي الشيشيني خلفا لأحمد كشري".

وأعلن أسوان رسميا في وقت لاحق عن التعاقد مع الشيشيني بعقد يمتد لعام وذلك بعد اجتماع مع مجلس الإدارة.

وقال مصطفى أمين المشرف على الكرة في أسوان لـFilGoal.com: "سيعاون الشيشيني كل من أمير عبد العزيز كمدرب عام ونتفق الآن على باقي أسماء الجهاز المعاون".

وأتم "تفاوضنا مع ثلاثة مدربين لخلافة كشري وتم الاستقرار على الشيشيني بعد الاتفاق على كافة التفاصيل وسيبدأ المران الأسبوع المقبل".

يذكر أن أسوان ضمه بقائه بالفعل في الدوري الممتاز للموسم المقبل.