لوكاكو: علينا أن نكون أقوى ذهنيا.. وإذا لم نستغل الفرص سندفع الثمن

أبدى روميلو لوكاكو غضبه من تعادل إنتر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

لوكاكو سجل ثنائية النيراتزوري لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز على ملعب جوسيبي مياتزا.

وقال لوكاكو عبر شبكة سكاي إيطاليا: "ليست نتيجة جيدة، لأنه بإمكاننا أن نقدم أداءً جيدا، علينا أن نكون أقوى ذهنيا لأننا ارتكبنا العديد من الأخطاء".

وأضاف "علينا مواصلة العمل وأن نصبح أقوى ذهنيا، لأنها ليست لحظة سهلة بالنسبة لنا، وعلينا أن نؤمن بقدراتنا".

وشدد "علينا أن نكون أقوى ونتحسن دفاعيا لأننا استقبلنا هدفين من خطئين، ارتكبنا العديد من الأخطاء وأهدرنا عدة فرص هجومية".

وأتم "إذا لم نستغل ذلك عليك أن تدفع الثمن في مثل هذ المستوى".

إنتر تعادل مع جلادباخ في نفس المجموعة التي شهدت سقوط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة 3-2 أمام شاختار دونتسك.