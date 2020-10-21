جوارديولا: فيران توريس يمتلك حسا تهديفيا فريدا من نوعه.. ولعبنا بصبر كبير

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - بورتو

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي بعودة الفريق وقلب النتيجة على حساب بورتو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بيب قال عقب نهاية اللقاء في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "حققنا فوزا مهما جدا على أرضنا، واجهنا نادي يمتاز بذهنية الفوز ويدافع بقوة كبيرة".

وأضاف "لعبنا بصبر كبير ودخلنا الشوط الثاني براحة أكبر وهو ما ساهم في الفوز".

أخبار متعلقة
مانشستر سيتي يحول تأخره ويهزم بورتو بثلاثية.. وكوكا يضرب مارسيليا في +90 التشكيل - عودة أجويرو لهجوم مانشستر سيتي.. والنني على مقاعد بدلاء أرسنال مانشستر سيتي ينسى أحزانه ويتفوق على بيرنلي بثلاثية في كأس الرابطة حساب مانشستر سيتي يختفي من موقع تويتر والنادي يحقق في الواقعة

وعن تسجيل إلكاي جندوجان لهدف من ركلة ثابتة: "هو يمتاز بالبراعة الكبيرة في تسديد ركلات الثابتة ونجح في ترجمة ذلك لهدف".

وأتم عن فيران توريس صاحب الهدف الثالث: "يمتلك حسا تهديفيا فريدا من نوعه، وكانت مباراة ممتازة ونتيجة جيدة بالنسبة لنا".

فوز السيتيزين قاد الفريق لصدارة الترتيب بفارق الأهداف عن أولمبياكوس في المجموعة الثالثة.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي بورتو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ملامح فوز ليفربول على أياكس.. صلاح صانع الألعاب وتألق فابينيو 11 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر أرتيتا: استبعاد أوزيل؟ أتيحت له الفرص مثل أي شخص وضميري هادئ للغاية 29 دقيقة | أوروبا
كوكا يهدي هدفه القاتل في مرسيليا إلى والده: أدين له بكل شيء 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أسوان يعلن رسميا تعاقده مع سامي الشيشيني ساعة | الدوري المصري
لوكاكو: علينا أن نكون أقوى ذهنيا.. وإذا لم نستغل الفرص سندفع الثمن ساعة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: فيران توريس يمتلك حسا تهديفيا فريدا من نوعه.. ولعبنا بصبر كبير ساعة | دوري أبطال أوروبا
بي إن سبورتس: تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى 31 أكتوبر ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي 4 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
قد ينال إعجابك