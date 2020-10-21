جوارديولا: فيران توريس يمتلك حسا تهديفيا فريدا من نوعه.. ولعبنا بصبر كبير

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي بعودة الفريق وقلب النتيجة على حساب بورتو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بيب قال عقب نهاية اللقاء في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "حققنا فوزا مهما جدا على أرضنا، واجهنا نادي يمتاز بذهنية الفوز ويدافع بقوة كبيرة".

وأضاف "لعبنا بصبر كبير ودخلنا الشوط الثاني براحة أكبر وهو ما ساهم في الفوز".

وعن تسجيل إلكاي جندوجان لهدف من ركلة ثابتة: "هو يمتاز بالبراعة الكبيرة في تسديد ركلات الثابتة ونجح في ترجمة ذلك لهدف".

وأتم عن فيران توريس صاحب الهدف الثالث: "يمتلك حسا تهديفيا فريدا من نوعه، وكانت مباراة ممتازة ونتيجة جيدة بالنسبة لنا".

فوز السيتيزين قاد الفريق لصدارة الترتيب بفارق الأهداف عن أولمبياكوس في المجموعة الثالثة.