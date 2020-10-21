كلوب: لم يكن فوزا سهلا ضد أياكس والأهم لم نتعرض لأي إصابات

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أهمية الفوز دون الخروج بإصابات بعد التغلب على أياكس الهولندي 1-0 في دوري أبطال أوروبا.

الريدز استهلوا مشوارهم القاري في ظل غياب فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا المصابين في مباراة الدربي أمام إيفرتون.

كلوب قال عقب اللقاء عبر شبكة "بي إن سبورتس": "كانت مباراة بالغة الصعوبة وكان الملعب صعبا على الفريقين، سجلنا هدفا وسنحت لنا فرص كثيرة".

وأضاف "كان يجب أن نسجل الكثير من الأهداف، وعلينا أن نحقق أفضل نتيجة ممكنة وهو الفوز ما تحقق اليوم، انتصار مهم ويساعدنا كثيرا".

وأردف "لم يكن فوزا سهلا لكننا لعبنا ضد أياكس والأهم لم نتعرض لأي إصابات".

وأجرى كلوب تغييرا ثلاثيا بخروج محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في التوقيت ذاته فرد "اضطرارت لتغيير عدة لاعبين للتأكد من أن كل شيء على ما يرام".

وأتم "التشكيل كان جيدا ولكن هناك بعض اللاعبين لم يعتادوا على اللعب سويا لكن في النهاية أنا راض عن الفوز".

ليفربول حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف أتالانتا الذي سحق ميتلاند الدنماركي برباعية دون مقابل خارج القواعد.