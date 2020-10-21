هدف فينيسيوس "التاريخي" وتأثير راموس في أبرز أرقام ريال مدريد وشاختار

بمشاركته كبديل ضد شاختار دخل فينيسيوس جونيور تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خسر ضد شاختار بنتيجة 3-2 في أول جولة لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم أبرز أرقام مباراة ريال مدريد وشاختار.

*خسر ريال مدريد 6 مباريات من أخر 7 غاب عنها سيرجيو راموس في دوري أبطال أوروبا.

*لأول مرة يخسر ريال مدريد مباراته الافتتاحية على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز في 12 مرة سابقة.

*لأول مرة يخسر ريال مدريد 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ عام 1981.

*سجل فينيسيوس جونيور هدفا بعد دخوله كبديل بـ15 ثانية؛ ليكون ثالث أسرع هدف لبديل بعد روي ماكاي (10.12 ثانية) وجوناس (10.96 ثانية)

*أصبح رافائيل فاران أكثر لاعب يسجل أهدافا في مرماه منذ موسم 2016-2017 بعدما سجل هدفين في مرماه.

*لأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الأول على ملعبه منذ موسم 1999-2000 حين استقبل ثلاثية من بايرن ميونيخ.

*لأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الأول في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005-2006 ضد ليون.

*أصبح لوكا مودريتش رابع لاعب يسجل لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو بعمر 34 عاما أو أكبر لينضم للقائمة التي تضم ألفريدو دي ستيفانو وفيرنيك بوشكاش وباكو خينتو.