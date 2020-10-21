هدف فينيسيوس "التاريخي" وتأثير راموس في أبرز أرقام ريال مدريد وشاختار

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 23:18

كتب : FilGoal

مارلوس - شاختار - ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا

بمشاركته كبديل ضد شاختار دخل فينيسيوس جونيور تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خسر ضد شاختار بنتيجة 3-2 في أول جولة لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم أبرز أرقام مباراة ريال مدريد وشاختار.

أخبار متعلقة
ملامح فوز شاختار على ريال مدريد.. زيدان يفشل في مواجهة قادش الأوروبي ويوفيتش يهدر فرصته شاختار يرى مستقبله على ملعب دي ستيفانو ويقهر ريال مدريد بثلاثية الشوط الأول زيدان: أنا المسؤول عن الخسارة من شاختار.. ولابد من البحث عن حلول

*خسر ريال مدريد 6 مباريات من أخر 7 غاب عنها سيرجيو راموس في دوري أبطال أوروبا.

*لأول مرة يخسر ريال مدريد مباراته الافتتاحية على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز في 12 مرة سابقة.

*لأول مرة يخسر ريال مدريد 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ عام 1981.

*سجل فينيسيوس جونيور هدفا بعد دخوله كبديل بـ15 ثانية؛ ليكون ثالث أسرع هدف لبديل بعد روي ماكاي (10.12 ثانية) وجوناس (10.96 ثانية)

*أصبح رافائيل فاران أكثر لاعب يسجل أهدافا في مرماه منذ موسم 2016-2017 بعدما سجل هدفين في مرماه.

*لأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الأول على ملعبه منذ موسم 1999-2000 حين استقبل ثلاثية من بايرن ميونيخ.

*لأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الأول في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005-2006 ضد ليون.

*أصبح لوكا مودريتش رابع لاعب يسجل لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو بعمر 34 عاما أو أكبر لينضم للقائمة التي تضم ألفريدو دي ستيفانو وفيرنيك بوشكاش وباكو خينتو.

ريال مدريد شاختار ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
ملامح فوز ليفربول على أياكس.. صلاح صانع الألعاب وتألق فابينيو 11 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر أرتيتا: استبعاد أوزيل؟ أتيحت له الفرص مثل أي شخص وضميري هادئ للغاية 29 دقيقة | أوروبا
كوكا يهدي هدفه القاتل في مرسيليا إلى والده: أدين له بكل شيء 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أسوان يعلن رسميا تعاقده مع سامي الشيشيني ساعة | الدوري المصري
لوكاكو: علينا أن نكون أقوى ذهنيا.. وإذا لم نستغل الفرص سندفع الثمن ساعة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: فيران توريس يمتلك حسا تهديفيا فريدا من نوعه.. ولعبنا بصبر كبير ساعة | دوري أبطال أوروبا
بي إن سبورتس: تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى 31 أكتوبر ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي 4 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
قد ينال إعجابك