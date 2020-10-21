هدف فينيسيوس "التاريخي" وتأثير راموس في أبرز أرقام ريال مدريد وشاختار
الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 23:18
كتب : FilGoal
بمشاركته كبديل ضد شاختار دخل فينيسيوس جونيور تاريخ دوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد خسر ضد شاختار بنتيجة 3-2 في أول جولة لدوري أبطال أوروبا.
FilGoal.com يقدم أبرز أرقام مباراة ريال مدريد وشاختار.
*خسر ريال مدريد 6 مباريات من أخر 7 غاب عنها سيرجيو راموس في دوري أبطال أوروبا.
*لأول مرة يخسر ريال مدريد مباراته الافتتاحية على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز في 12 مرة سابقة.
*لأول مرة يخسر ريال مدريد 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ عام 1981.
*سجل فينيسيوس جونيور هدفا بعد دخوله كبديل بـ15 ثانية؛ ليكون ثالث أسرع هدف لبديل بعد روي ماكاي (10.12 ثانية) وجوناس (10.96 ثانية)
*أصبح رافائيل فاران أكثر لاعب يسجل أهدافا في مرماه منذ موسم 2016-2017 بعدما سجل هدفين في مرماه.
*لأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الأول على ملعبه منذ موسم 1999-2000 حين استقبل ثلاثية من بايرن ميونيخ.
*لأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الأول في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005-2006 ضد ليون.
*أصبح لوكا مودريتش رابع لاعب يسجل لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو بعمر 34 عاما أو أكبر لينضم للقائمة التي تضم ألفريدو دي ستيفانو وفيرنيك بوشكاش وباكو خينتو.