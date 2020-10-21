هل تتذكرهم يا سواريز؟ بايرن يُدمر أتليتكو برباعية.. ولوكاكو يُخمد مفاجأة جلادباخ

قبل شهرين التقى لويس سواريز مهاجم برشلونة آنذاك بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وسقط بنتيجة تاريخية بثمانية أهداف لهدفين، والآن تلقى هزيمة مدوية مع فريقه الجديد أتليتكو مدريد.

وانتصر بايرن ميونيخ على منافسه أتليتكو مدريد في ملعب أليانز آرينا برباعية دون رد في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

افتتح كينجسلي كومان أهداف المباراة في الدقيقة 28.

وأضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 66 سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري، وأتم كومان حفلة بايرن بهدف رابع في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة تصدر بايرن المجموعة مبكرا بثلاث نقاط يليه ريد بول سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي بنقطة لكل منهما.

ويأتي في المركز الرابع والأخير أتليتكو مدريد.

ملخص اللقاء

بدأ بايرن اللقاء بضغط هجومي قوي وأرسل كومان عرضية سددها ليفاندوفسكي ولكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وجاء التهديد الثاني بتسديدة من نيكلاس سولي لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر لمرمى أتليتكو.

واصل بايرن ضغطه ومع قدوم الدقيقة 28 وأرسل جوشوا كيميتش تمريرة رائعة هيأها كومان لنفسه وسدد في الشباك ليعلن عن تقدم بايرن.

وفي الدقيقة 41 أضاف جوريستسكا الهدف الثاني بعد تمريرة من كومان وتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل جواو فيليكس هدفا في الدقيقة 47 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على سواريز قبل إحراز الهدف.

استفاق أتليتكو وسدد جواو فيليكس كرة قوية لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وجاء رد بايرن قويا بهدف ثالث في الدقيقة 66 عن طريق توليسو إثر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

استسلم أتليتكو بعد الهدف الثالث وعقب مرور ست دقائق فقط سجل كومان هدفا ثانيا شخصيا له ورابعا لبايرن بعدما تسلم الكرة من منتصف الملعب وراوغ مدافعي أتليتكو وسدد الكرة في شباك يان أوبلاك.

إنتر ميلان X بروسيا مونشنجلادباخ

وفي ملعب جوسيبي مياتزا تعادل إنتر ميلان مع منافسه الألماني بروسيا مونشنجلادباخ إيجابيا بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة للغاية حتى الدقائق الأخيرة منها.

افتتح روميلو لوكاكو أهداف المباراة للنيراتزوري في الدقيقة 49.

وأدرك اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني التعادل من ركلة جزاء للفريق الألماني.

وفي الدقيقة 84 سجل جوناس هوفمان هدف التقدم والذي بدا قاتلا للفريق الألماني ليخطف الانتصار.

لكن لوكاكو أنقذ إنتر من الهزيمة المفاجئة وأدرك التعادل في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة حصل كل منهما على نقطة يحتلان بها المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف شاختار دونتسيك المتصدر الذي فاز على ريال مدريد في وقت سابق بثلاثة أهداف لهدفين.

فيما يأتي ريال مدريد رابعا بدون أي نقطة.