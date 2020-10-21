مانشستر سيتي يحول تأخره ويهزم بورتو بثلاثية.. وكوكا يضرب مارسيليا في +90

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - بورتو

حول مانشستر سيتي تأخره بهدف دون رد إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام بورتو في افتتاح مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

وفي نفس المجموعة نجح أحمد حسن "كوكا" في خطف نقاط مباراة فريقه أولمبياكوس أمام مارسيليا بهدف قاتل في الدقيقة 91.

وكان مانشستر سيتي قد تأخر بهدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق لويز دياز لاعب بورتو.

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لكن سرعان ما عاد سيتي من جديد بهدف من سرجيو أجويرو من ركلة جزاء، أنهت الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني فرض مانشستر سيتي سيطرته على المباراة وتقدم إيكاي جوندوجان من ركلة حرة في الدقيقة 65 قبل أن يعزز فيران توريس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 73.

بينما في المباراة الثانية كانت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء بالتعادل السلبي بين مارسيليا وأولمبياكوس قبل أن يخطف كوكا هدف الفوز.

وسجل أولمبياكوس هدفا في الدقيقة 52 لكن تم العودة لتقنية الفيديو وإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وشارك كوكا في الدقيقة 84 في ثاني تبديلات أولمبياكوس ونجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 91.

وبذلك يتساوى أولمبياكوس مع مانشستر سيتي في النقاط بعد نهاية الجولة الأولى لكن الأفضلية للفريق الإنجليزي بفارق الأهداف.

ويلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضيفا على مارسيليا مساء الثلاثاء المقبل، أما أولمبياكوس فيحل ضيفا على بورتو في نفس اليوم.

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