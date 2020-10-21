بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود من هولندا بفوز صعب على أياكس وأتالانتا في الصدارة

عاد ليفربول الإنجليزي من هولندا بهدف صعب على أياكس أمستردام بهدف دون رد، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول في المجموعة الرابعة بجانب كل من أياكس وأتالانتا الإيطالي وميتلاند الدنماركي.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا في المباراة مع ليفربول، بينما دفع يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأحمر بلاعب الوسط فابينيو في خط الدفاع لتعويض غياب فيرجل فان دايك الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

واستمر غياب الحارس الأساسي أليسون بيكر وشارك بدلا منه الإسباني أدريان.

وصف المباراة

اضطر أياكس لإجراء تبديل مبكرا في الدقيقة 10 بخروج المهاجم محمد قدوس الذي تعرض للإصابة وشارك بدلا منه بروميس.

ونجح ليفربول في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق الخطأ من تاليافيجو مدافع أياكس في مرماه، بعدما حول تسديدة ماني إلى الشباك.

وكاد أياكس أن ينهي الشوط الأول متعادلا بعدما لعب تاديتش الكرة من أعلى الحارس أدريان لكن فابينيو تابع الكرة وأبعدها من على خط المرمى.

واستمر هجوم أياكس وكاد الفريق الهولندي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من كلاسين ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة 60 أجرى يورجن كلوب 3 تغييرات دفعة واحدة بخروج ثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمينو ودفع بكل من شيردان شاكيري ومينامينو ودييجو جوتا.

واستمر أياكس في محاولات تسجيل التعادل إلا أن الدقائق مرت دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد.

الصدارة إيطالية

في المباراة الثانية للمجموعة الرابعة فاز أتالانتا الإيطالي خارج ملعبه على ميتلاند الدنماركي برباعية دون رد.

سجل أهداف الفريق الإيطالي كل من دوفان زاباتا وأليخادرو جوميز ولويس موريل وأليكسي ميرانشوك.

بهذه النتيجة يتصدر أتالانتا المجموعة بفارق الأهداف عن ليفربول، ثم يأتي أياكس في المركز الثالث وميتلاند رابعا دون نقاط للثنائي.

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