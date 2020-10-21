انتهت – بايرن (4) - (0) أتليتكو.. كوكا يخطف انتصارا قاتلا لأولمبياكوس ضد مارسيليا

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 20:39

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو يسجل هدفه مع مانشستر سيتي ضد بورتو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ X أتليتكو مدريد

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نهاية المباراة بانتصار بايرن برباعية دون رد.

ق72: جووول رااااابع لبايرن من كومان.

ق66: جووول ثالث لبايرن من كورينتين توليسو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق41: جوووول ثان لبايرن من ليون جوريتزكا.

ق28: جوووول بايرن يسجل الهدف الأول عن طريق كينجسلي كومان.

انطلاق المباراة.

إنتر ميلان X بروسيا مونشنجلادباخ

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90: جووول لوكاكو يدرك التعاااادل.

ق85: جووول حوناس هوفمان يسجل هدفا قاتلا للفريق الألماني.

ق63: جووول رامي بن سبعيني يدرك التعادل للفريق الألماني من ركلة جزاء.

ق49: جووول لوكاكو يسجل الهدف الأول لإنتر.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي X بورتو

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ق73: جووول فيران توريس يسجل الهدف الثالث لسيتي.

ق65: جووول جوندوجان يسجل الهدف الثاني لسيتي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق20: جووول أجويرو يدرك التعادل سريعا جدا لسيتي من ركلة جزاء.

ق14: جووول لويس دياز يفتتح التسجيل لبورتو.

انطلاق المباراة.

أوليمبياكوس X مارسيليا

نهاية المباراة بانتصار قاتل لأولمبياكوس بهدف دون رد.

ق90: جوووول هدف قاتل من أحمد حسن "كوكا" ضد مارسيليا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

ميتييلاند X أتالانتا

نهاية المباراة بانتصار أتالانتا برباعية دون رد.

ق89: جووول رابع لأتالانتا من أليكسي ميرانشوك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق42: جووول لويس مورييل يسجل الهدف الثالث لأتالانتا.

ق36: جووول ثان لأتالانتا عن طريق أليخاندرو جوميز.

ق26: جووول أول لأتالانتا عن طريق دوفان زاباتا.

انطلاق المباراة.

ليلة الأبطال مانشستر سيتي بايرن ميونيخ أتليتكو مدريد
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