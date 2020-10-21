تشكيل ليلة الأبطال - صلاح يقود ليفربول ضد أياكس وفابينيو في الدفاع

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالبرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع لفريقه، ليعوض غياب فيرجيل فان دايك الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد أياكس في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول أمام أياكس بجانب الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أدريان.

الدفاع: أرنولد - فابينيو - جو جوميز - أندي روبرتسون.

الوسط: فينالدوم - جيمس ميلنر - جونز.

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ساديو ماني.

بينما جاء تشكيل أياكس كالآتي:

المرمى: أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي – بير شورز – ليساندرو مارتينيز – نيكولاس تاليافيجو.

الوسط: ريان جرافنبرخ – ديفي كلاسين – دالي بليند.

الهجوم: ديفيد نيريس – محمد قدوس – دوسان تاديتش.