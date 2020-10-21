مؤتمر مورينيو: اسألوا سانشيز عن هدفه الرائع في مرماه.. وسنحاول الفوز بلقب الدوري الأوروبي

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام الإنجليزي الكشف عن تشكيل الفريق لمواجهة لاسك لينز في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

كما تحدث عن داني روز الذي استبعد من قائمتي الفريق أوروبيا ومحليا، وكذلك جاريث بيل العائد للديوك.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عن التشكيل الذي قد يبدأ به: "اللاعب الذي الذي أؤكد مشاركته هو دافينسون سانشيز وذلك لأنه حضر المؤتمر الصحفي، وآمل أن تسألوا عنه الكثير من الأسئلة عن هدفه المذهل الذي سجله في مرماه أمام وست هام".

وأضاف "قد يشارك أي لاعب لأن القائمة مفتوحة وليست مقتصرة على 23 لاعبا مثلما هو الحال في الدوري الإنجليزي، تانجانجا وإريك داير لا زالا مصابين وغائبين عن المباراة، وكذلك من هم خارج القائمة، لذلك البقية تم استدعائهم".

وعن البطولة الجديدة والتي يطلق عليها "دوري السوبر الأوروبي" رد: "أترك الأمر لرئيس النادي، الآن أنا ألعب في الدوري الأوروبي وتلك البطولة التي لا نريد التواجد بها لكننا تصارعنا بقوة الموسم الماضي للوصول لتلك المسابقة".

وأردف عن لقاء الفريق النمساوي "واجهت عديد الفريق النمساوية من قبل، من وجهة نظري هم خصم صعب، لعبوا ضد خصمهم في المرحلة التمهيدية بعشر لاعبين وهم أمر صعب، لكن عندما كانوا 11 ضد 11 كانوا الأكثر سيطرة ويضغطون على الخصم في منتصف ميدانه، هم فريق صعب وأحب اللعب ضدهم".

وهل يفوز توتنام بلقب الدوري الأوروبي الموسم الحالي: "سنحاول، أخوض تلك المسابقة للمرة الثالثة وفزت بها من قبل مرتين مع بورتو ومانشستر يونايتد، بطولة مرهقة ودور المجموعات يكون محاط بالصعاب وفي الأداوار الإقصائية تلتقي مع فرق من دوري الأبطال وهو أمر ليس عادلا".

وأوضح "إذا كنت تلعب في دوري الأبطال وخسرت تعود لمنزلك وليست التأهل للعب في بطولة أخرى، في الوقت الحالي نركز على النقاط التي نحتاجها للوصول لـ 10 أو 11 نقطة والتأهل للمرحلة المقبلة".

وعن استبعاد داني روز من قائمة الفريق محليا وأوروبيا: "هو ليس جزءا من قائمة الفريق وأراد الرحيل كثيرا في يناير الماضي لأنه يريد اللعب، انضم لنيوكاسل لأنه يريد اللعب للمنتخب وفي بطولة يورو لكنني أرى أن لدي بن ديفيز وفي ذلك الوقت راين سيسينيون".

وأكمل "لاحقا ضممنا سيرخيو ريجيلون وتركنا سيسينيون يرحل صوب ألمانيا لاكتساب الخبرة، والآن الأمر بسيط داني ليس ضمن حسابتنا".

وأتم عن جاريث بيل "لا يوجد لاعب مثلما كان من قبل بين 2013 و2020، نحن نتحدث عن 7 سنوات، ليس 7 أشهر، وليس لجاريث بيل بل لكل لاعب في العالم، 7 سنوات اللاعبون تغيروا أحيانا للأفضل أو الأسوأ لكنهم تغيروا، بالطبع هو ليس اللاعب ذاته لكنه مختلف".