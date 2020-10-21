يوفنتوس: إصابة كيلليني ليست خطيرة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

جيجي بوفون - جيورجيو كيليني

كشف نادي يوفنتوس عن عدم خطورة إصابة جورجيو كيلليني مدافع الفريق بعد إجراء فحوصات طبية.

وتعرض كيلليني للإصابة خلال فوز فريقه 2-0 على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

وكانت هناك مخاوف من أن تكون الإصابة في أوتار الركبة أو إجهاد في عضلات الفخذ.

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وأصدر يوفنتوس بيانا اليوم الأربعاء يفيد بأنه لا توجد إصابات عضلية بالنسبة لكيلليني.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أنه سيتم تقييم حالة كيلليني بشكل يومي ومن المتوقع أن يتم إراحته من أسبوع إلى 10 أيام.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام فيرونا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي مساء الأحد.

وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس كيلليني دوري أبطال أوروبا
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