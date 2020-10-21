انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد (2) (3) شاختار دونتسك.. عودة غير مكتملة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد الإسباني وشاختار دونتسك الأوكراني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويقع الفريقان ضمن المجموعة الثانية والتي تضم أيضا كلا من إنتر الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

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نهاية المباراة

ق 94: تقنية الفيديو تلغى الهدف بداعي التسلل على فينيسيوس جونيور الذي أعاق الحارس.

ق 93: تسديدة صاروخية من فيدي فالفيردي يفشل الحارس في التصدي لها معلنا عن التعادل.

ق 80: إلغاء هدف للضيوف بداعي التسلل.

ق 70: توني كروس يشارك بدلا من لوكا مودريتش.

ق 64: كورتوا يتألق ويتصدى لانفراد من مهاجم شاختار.

ق 60: الثاني لريال مدريد.. فينيسيوس يسجل الهدف الأول بعد ثواني من نزوله بدلا من لوكا يوفيتش.

ق 56: عرضية من كورلينكو إلى تيتي الذي يسدد لكن كرته تمر بجوار القائم.

ق 54: جووول لريال مدريد بتسديدة صاروخية من لوكا مورديتش من خارج منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس.

ق 46: نزول كريم بنزيمة بدلا من رودريجو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: الثالث لشاختار.. كرة سريعة سولمون يحصل على تمريرة بالكعب من تيتي ويسدد على يمين كورتوا معلنا عن الهدف الثالث.

ق 33: جول ثاني للضيوف.. تسديدة يتصدى لها كورتوا لكن فاران يسكنها الشباك بالخطأ في مرماه أثناء محاولته تشتيت الكرة أمام المدافع.

ق 30: عرضية من مارسيلو يقابلها من يوفيتش الغير مُراقب برأسية جاءت سهلة في يد الحارس.

ق 29: جووول تيتي يتقدم للضيوف ويسدد كرة أرضية على يمين كورتوا لتسكن الشباك.

ق 14: انفراد من مارلوس لاعب وسط شاختار لكنه يسدد كرة ضعيفة تصدى لها تيبو كورتوا.

انطلاق المباراة