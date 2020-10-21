فرديناند: سولشاير يجب أن يكافئ توانزيبي بعد أدائه ضد باريس

يؤمن ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق أن على أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق مكافأة أكسيل توانزيبي والدفع به ضد تشيلسي بعد أدائه الرائع ضد باريس سان جيرمان.

وخاض توانزيبي مباراته الأساسية الأولى مع يونايتد بعد عدة أشهر من الغياب للإصابة وذلك في الفوز على سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف في دور المجموعات.

وقال فرديناند: "يجب أن تكافئ أداء مثل ذلك، لقد عانى توانزيبي من الإصابات، وفي أول لقاء له بعد 10 أشهر أن يلعب بتلك الطريقة يجب أن يلعب أمام تشيلسي والقرار في يد سولشاير".

وواصل "يونايتد عانى في قلب الدفاع في الأشهر الستة أو الـ12 الاخيرة حيث يطارد المهاجمين، لكن توانزيبي كان يشتم رائحة الخطر".

ويستعد يونايتد للقاء تشيلسي السبت المقبل في ملعب أولد ترافورد في سابع جولات الدوري الإنجليزي.