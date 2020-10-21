تشكيل ليلة الأبطال - أسينسيو ورودريجو يجاوران يوفيتش في هجوم ريال مدريد أمام شاختار

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار دونتسك الأوكراني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويقود الصربي لوكا يوفيتش وإلى جواره ماركو أسينسيو ورودريجو جوس هجوم الميرنيجي.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثانية والتي تضم إنتر الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

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ويعاني الملكي من الغيابات، إذ يغيب داني كاربخال وسيرخيو راموس وإدين هازارد ومارتن أوديجارد وألفارو أودريوزولا.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي – رافائيل فاران – إيدير ميليتاو – مارسيلو

الوسط: فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – كاسيميرو

الهجوم: ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – رودريجيو جوس

وعلى دكة البدلاء: أندري لونين - ألتوبي – ناتشو فيرنانديز – توني كروس – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور - إيسكو

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