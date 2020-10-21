جيرفينيو: كنت قريبا من الانضمام إلى إنتر في الصيف

كشف جيرفينيو مهاجم بارما عن أنه كان قريبا من الانضمام إلى إنتر ميلان خلال السوق الصيفية الماضية.

جيرفينيو النادي : بارما بارما

وصرح النجم الإيفواري عبر برنامج "مواهب إفريقية" حسبما نقل موقع "فوتبول إيطاليا": "كنت قريبا من الانضمام إلى إنتر ميلان، إنه نادي يجب احترامه، لكنني لا أشعر بخيبة الأمل".

وواصل "أنا سعيد للاستمرار في بارما، النادي يعتمد بقوة علي، وأنا سعيد هنا".

وأكمل "إن كنت لعبت لإنتر لكانت تلك ميزة لي ولمسيرتي، لكن هذا جيد، أن يتم رابطي بهذا الفريق شرف لي".

صاحب الـ33 عاما انضم إلى بارما في صيف 2018 قادما من هيبي فورتشن الصيني مجانا، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ولعب جيرفينيو في 65 مباراة بكل المسابقات مع بارما سجل خلالها 20 هدفا وصنع 7 آخرين.